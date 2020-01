Allarga le gambe col body di pizzo, Martina Stella lascia i fan senza parole con la sua foto bollente

Martina Stella, la bellissima attrice di successo, infiamma il web, body in pizzo e sguardo seducete, la Stella fa impazzire i fans

La bellissima e seducente Martina Stella è tornata alla ribalta. La giovane infatti lo ha fatto con una foto super bollente che ha lasciato i suoi numerosissimi fans di Instagram senza parole.

La bellissima attrice dopo un lungo periodo lontano dai riflettori è tornata più bella che mai. La giovane Stella infatti dopo il ruolo interpretato nel film “L’ultimo bacio” ha ancora oggi un grande successo. A dimostrarlo sono proprio i diversi scatti che spesso e volentieri l’attrice posta sui social.

Martina infatti sempre bellissima, fin da piccola ha sognato di diventare un’attrice di successo e oggi all’età di 35 anni pare che abbia raggiunto il suo grande obiettivo. La giovane infatti come le altre sue colleghe, è molto attiva sui social, spesso infatti si fa immortalare in scatti davvero seducenti che fanno discutere e non poco i suoi numerosi followers.

Martina in intimo sui social

La bellissima attrice romana, si è lasciata immortalare in uno scatto davvero bollente. La Stella infatti si è fatta riprendere da dietro mentre si guarda allo specchio. Niente di particolare direste, ma in realtà Martina si è fatta immortalare con un delizioso completino intimo, un body trasparente in pizzo che lascia poca fantasia ai fans. La foto infatti risale a qualche ora fa, dove Martina con sguardo seducete e corpo da urlo, è riuscita a catturare in pochissimo tempo, l’attenzione di milioni di utenti Instagram.

Come possiamo notare dal post, infatti l’attrice è riuscita ad ottenere circa 17mila likes sulla foto, niente male non credete? Non sono venuti meno nemmeno i commenti da parte dei suoi fans, che si sono complimentati con l’attrice per il suo bellissimo corpo e la sua bravura.