Martina Rossi, la rabbia del padre dopo la sentenza: “La giustizia non...

Dopo l’inaspettata sentenza sulla morte di Martina Rossi, la rabbia del padre evidenzia una giustizia mancata.

La sentenza per la morte della povera Martina Rossi ha alimentato le polemiche e il padre ha commentato duramente quanto accaduto.

La sentenza sulla morte di Martina Rossi

La Corte d’Appello di Firenze ha ribaltato la sentenza emessa in primo grado che vedeva Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi accusati di tentata violenza di gruppo e condannati a scontare sei anni di carcere.

Secondo l’accusa Martina era precipitata dal balcone nel 2011 – mentre si trovava in vacanza a Palma De Maiorca – per sfuggire ad un tentativo di stupro da parte dei due ragazzi.

Come si evince dai vari media, ieri è stato ribaltato tutto quanto: Vanneschi e Albertoni sono stati assolti. Secondo quanto emerso il fatto non sussiste dall’accusa di tentata violenza di gruppo, nonché quella di morte della ragazza – già prescritta nel corso della prima udienza. La Procura Generale aveva chiesto tre anni per i due imputati.

La rabbia del padre della vittima

La rabbia del padre della ragazza dopo la sentenza si evince in un suo commento, tra lacrime e dolore:

“non c’è niente…Martina non c’è più e la giustizia non c’è più. cosa farò domani? Terrò stretta mia moglie!”

Anche la madre Franca ha commentato duramente una volta uscita dall’Aula:

“la giustizia italiana si è interrotta sul lavoro fatto in precedenza”

Il padre della povera ragazza morta nel 2011 aggiunge: