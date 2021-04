Tutto su Martina Pedaletti di Matrimonio a Prima Vista Italia: età, Francesco, lavoro, tatuaggi

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su una delle donne protagoniste di questa nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia.

Avete presente la bella Martina Pedaletti? La giovane è parte della coppia del Lazio, costituita da lei e da Francesco Muzzi.

Ci siamo messi alla ricerca di tutte le informazioni su di lei ed ecco cosa siamo riusciti a scoprire!

Chi è Martina Pedaletti

Martina Pedaletti ha 34 anni e lavora come addetta alle vendite. Nel frattempo, pare che sia impegnata anche come barlady. Nel suo paese la conoscono tutti come la Belen di Acilia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina_lapeda_officialfanpage (@martinapedaletti_official)

Nutre una profonda passione per i tatuaggi: ne ha svariati su tutto il corpo. Ama anche gli animali e in particolare i gatti.

Ne possiede due, con i quali vive, che si chiamano Penny e Polpetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina_lapeda_officialfanpage (@martinapedaletti_official)

Martina, dopo essere stata single per due anni, ha incontrato Francesco, con il quale sembra essere affine dal punto di vista intellettuale.

Il rapporto con Francesco

Durante le nuove puntate di Matrimonio a prima vista Italia, Martina Pedaletti ha incontrato il marito Francesco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina_lapeda_officialfanpage (@martinapedaletti_official)

Nonostante i due siano molto affini, anche perché condividono la passione per i tatuaggi e quella per gli animali, pare che quello tra loro non si sia rivelato un colpo di fulmine.

Sembra che Francesco non sia piaciuto esteticamente a Martina, che ci tiene al fisico e alla cura del corpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da martina_lapeda_officialfanpage (@martinapedaletti_official)

Ciononostante, Francesco pare l’abbia stupita, acquistando per lei l’abito di nozze. La giovane è rimasta davvero sorpresa dall’iniziativa di Francesco, che si è dimostrato molto intraprendente.