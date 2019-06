Martina Nasoni vince il Grande Fratello: ecco chi è ‘la ragazza dal cuore di latta’

Grande Fratello, Martina Nasoni è la vincitrice del reality show, ma scopriamo insieme chi è la bellissima modella ternana che ha fatto innamorare il pubblico italiano

Martina Nasoni è la vincitrice del Grande Fratello 16. La bella concorrente , modella e fotomodella, è diventata nota sopratutto per la sua semplice bellezza ha fatto impazzire tutti con la sua simpatia e solarità. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo insieme chi è Martina Nasoni, età, peso e vita privata.

Martina Nasoni chi è la modella ternana

Martina è una giovane ragazza nata il 3 Aprile del 1998. La giovane ha frequentato fino e poco tempo fa il liceo artistico, ma il suo grande sogno è sempre stato quello di avere un posto affermato nel mondo della televisione. La bellissima Nasoni infatti, fin da subito ha cercato di emergere nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi concorsi di bellezza come Miss Umbria e Miss Italia. Ed è proprio in questa ultima sua apparizione in TV, che il nome della bella Martina è rimbalzato sul piccolo schermo.

In poco tempo infatti la giovane, si è ritrovata con milioni di followers su Instagram. Un trampolino di lancio per Martina che oggi si è ritrovata concorrente del reality show più guardato di sempre.

Martina Nasoni amore e malattia

Martina Nasoni, non ha mai messo in bella vista la sua vita privata, pare infatti che la ragazza abbia cercato in tutti i modi di mantenere la sua vita amorosa lontano dai pettegolezzi e dal gossip. Sta di fatto che il pubblico di Instagram non perdona ed infatti, si è venuta a conoscenza di chi fosse il suo ex fidanzato. Pare che sia un certo Manuel Rossi, una storia d’amore non finita nei migliori dei modi, ma che sembra aver superato ormai già da tempo.

La bella Martina però è rimbalzata agli occhi degli italiani anche per un piccolo dettaglio svelato prima di entrare nella casa del Grande Fratello. Nonostante l’età, lMartina, ha dovuto affrontare un periodo molto complicato della sua vita che riguarda la sua salute. Come lei stessa ha affermato sin da piccola Martina ha avuto problemi cardiaci tanto da dover affrontare una delicata operazione che le ha obbligata a portare a vita un pacemaker.

Il cantante Irama, che ha conosciuto la sua storia prima della partecipazione al Grande Fratello, ha dedicato lei una canzone proprio sul suo problema di salute, riscuotendo un enorme successo con “La ragazza col cuore di latta”.