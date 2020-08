Martina Nasoni, un’altra operazione al cuore necessaria: ‘Sono in ansia’

Nuova operazione al cuore per Martina Nasoni: l’ex vincitrice del Grande Fratello non nasconde la sua paura

Classe 1998, Martina Nasoni è riuscita a conquistare i telespettatori per la sua semplicità e per il suo splendido sorriso.

Di recente, l’ex vincitrice del Grande Fratello ha rivelato che presto dovrà sottoporsi ad una nuova operazione al cuore e non nasconde la sua paura.

Martina Nasoni, nuova operazione al cuore

Nel 2019, Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello Vip. La giovane è riuscita a conquistare il pubblico a casa grazie alla sua semplicità e per la sua storia. Irama le ha dedicato la canzone “La ragazza con il cuore di latta”. La modella, infatti, ha problemi di cuore sin dalla nascita e vive con un pacemaker.

E’ stata operata per la prima volta al cuore all’età di 12 anni. E ora deve nuovamente tornare in sala operatoria per evitare problemi in futuro. L’intervento prevede la sostituzione delle battere del suo pacemaker che necessitano di essere cambiate ogni anno.

In una recente intervista al settimanale Di Più, la giovane ha parlato dell’intervento chirurgico e dei suoi nuovi progetti lavorativi.

Le parole dell’ex vincitrice del Grande Fratello

In merito all’intervento al quale dovrà sottoporsi tra pochi mesi, Martina Nasoni ha dichiarato che non può nascondere la sua ansia e ammette che non ci vuole pensare:

“Sono in ansia, non lo posso nascondere. Ma quando avevo dodici anni e mi impiantarono il pacemaker fui brava… non voglio fare i capricci o lamentarmi ora che sono grande. Anche per questo chiederò di affrontare l’operazione in anestesia totale. Ma mancano ancora un po’ di mesi, non ci voglio pensare”

Per quanto riguarda i suoi nuovi progetti, la modella intende realizzare il suo sogno, ossia quello di diventare una cantante. Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia ha capito che questa è la strada che intende intraprendere nel prossimo futuro.