Martina Nasoni necessaria un’operazione al cuore ‘Mi spaventa’: la vincitrice del Grande Fratello svela tutto

Martina Nasoni la vincitrice del Grande Fratello spiazza tutti con una terribile notizia, che ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa sarà accaduto?

Martina Nasoni molto presente sui social ha lanciato un annuncio terribile, che ha lasciato i suoi fan impietriti dalla paura. Vediamo insieme cosa sta affrontando la vincitrice del Grande Fratello.

Martina Nasoni e il rapporto con Daniele Del Moro

Martina Nasoni ha conquistato tutti durante il programma proprio per la sua dolcezza mista a grande simpatia e spontaneità e la gente ha continuato a seguirla anche dopo la vittoria.

Per questo i suoi numerosi fans sono rimasti tristemente colpiti dalla notizia della fine della relazione con Daniele del Moro, altro inquilino della casa.

La storia tra i due ragazzi nata tra le mura del GF all’interno della casa è stata costellata di “alti e bassi” con un chiaro trasporto di Martina per il bel Daniele.

Una volta usciti entrambi pochi avrebbero scommesso sulla prosecuzione ma i due ragazzi sono subito apparsi insieme sui social, felici e innamorati, fugando ogni dubbio.

Purtroppo solamente nelle scorse settimane è trapelata la notizia della fine della loro storia annunciata proprio da Martina in una diretta Instagram:

“Niente panico… Preferisco comunque provarci nelle cose, che avere il rimpianto di non averci nemmeno provato.”

La 21 enne di Terni non ha inoltre mai nascosto i suoi importanti problemi di salute, ereditati da sua madre.

Martina soffre infatti di una patologia chiamata cardiomiopatia ipertofica per la quale ha già subito in passato un intervento di pacemaker.

Era stata proprio lei – nella casa più spiata d’Italia – a raccontare ai coinquilini il suo problema e la forza che da esso ne derivava, tanto da averle permesso di diventare con la sua storia la musa ispiratrice di Irama per il brano “La ragazza col cuore di latta”

in gara a Sanremo di questo anno.

L’annuncio di Martina che ha spaventato i fan

La giovane vincitrice del Grande Fratello Marina Nasoni però non si perde d’animo, e vuole lottare come ha sempre fatto anche in passato.

Ma ora la ragazza dovrà affrontare un problema che la spaventa molto: come rivelato in un’intervista a Spy è consapevole di non essere come le altre ragazze della sua età ma più matura:

“Tutto dipende da ciò che hai passato nella vita…mia mamma ha il mio stesso problema…vedevo che entrava ed usciva continuamente dagli ospedali, io non piangevo a casa perchè dovevo fare forza alla mia famiglia”

Sempre nell’intervista Martina rivela che il suo “cuore di latta” ha ancora bisogno di cure :

“Il mio pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo.

L’idea mi spaventa ….”

I fan attendono con ansia gli sviluppi di questa terribile notizia appena ricevuta.