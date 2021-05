Martina Miliddi infiamma il web con il suo ultimo post su Instagram: i fan notano un dettaglio clamoroso.

L’ex ballerina di Amici è stata una delle concorrenti più amate del talent show di Maria De Filippi, ora sui social è sempre pronta a conquistare i suoi follower con degli scatti molto sensuali.

Martina Miliddi, dopo Amici 20

Dopo il talent di Maria De Filippi, la bellissima ballerina sarda e il noto cantante Raffaele Renda, hanno deciso di darsi una possibilità, per questo si frequentano e si sentono ogni giorno.

Martina all’inizio del percorso di Amici 20, aveva avuto un flirt con Aka7even, ma il suo cuore l’ha portata da Raffaele.

La ballerina vive in Sardegna, mentre Renda vive in Calabria, al momento stanno vivendo una storia a distanza.

Recentemente in una diretta sui social, il ragazzo ha risposto a una serie di domande da parte dei fan e ha spiegato il rapporto con la Miliddi dicendo solamente:

“È una situazione un po’ strana… Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere”.

Intanto i due sui social si scambiano numerosi mi piace e qualche commento.

I fan notano ogni segnale e ogni volta che la bellissima ballerina posta foto di lei, molto sensuali, c’è sempre il like di Raffaele, ma non solo.

Martina Miliddi, l’incidente a luci rosse

Poche ore fa, l’ex ballerina dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato un reel sul suo profilo Instagram.

Nel video Martina balla sensualmente mostrando dietro le sue spalle il bellissimo mare della Sardegna.

Indossa dei pantaloni chiari molto leggeri e una magliettina nera con delle spalline fin troppo sottili.

Durante questa breve coreografia, però accade una cosa inaspettata.

In moltissimi hanno notato che la maglietta è scesa più del dovuto, infatti non sono mancati i commenti del tipo “Complimenti anche per quella fuoriuscita”, “Io non me ne sarei mai accorto della t***a fuori”.

Il web è letteralmente impazzito, il reel ha avuto più di 50 mila mi piace e di certo non poteva mancare il like di Raffaele Renda, lui è sempre pronto a sostenerla, anche quando accadono questi piccoli incidenti inaspettati.