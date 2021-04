Martina Miliddi, l’ex ballerina di Amici 20, ha finalmente rotto il silenzio sul rapporto attuale con Aka7even: scopriamo cosa ha detto!

La ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha affrontato un percorso davvero difficile all’interno del programma, fatto da alti e bassi. Soprattutto con la storia che c’è stata con il cantante Aka7even.

La storia d’amore tra Martina e Aka7even

La ballerina dopo essere stata l’ottava eliminata dal programma di Amici 2021, è scoppiata in lacrime.

Al momento non è un bel periodo per Martina, purtroppo ci sono stati molti ostacoli durante il suo percorso all’interno del talent.

Soprattutto per la storia d’amore con il cantante Aka7even, dato che la ragazza ha intrapreso una conoscenza anche con Raffaele Renda.

L’autore di “Mi manchi” è rimasto davvero ferito, soprattutto dai post che la Miliddi ha pubblicato sui social.

Su Instagram, Martina ha condiviso una foto insieme a Raffaele, facendogli una dedica e un in bocca a lupo:

“Ti guardo da casa, spacca love”.

Non si sa se Aka abbia visto il post ma se l’avesse notato sicuramente sarà stato un colpo al cuore per lui.

Tra Martina e Luca i rapporti non erano dei migliori, infatti prima che lei lasciasse la casetta per sempre, c’è stato solamente un lungo abbraccio, nonostante ci siano ancora molte cose in sospeso.

Ma da quando Martina è tornata a casa pensa soltanto a Raffale, scopriamo realmente come stanno le cose.

Martina Miliddi: “Adesso sono innamorata”

Domani 24 aprile, vedremo Martina Miliddi ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

La ballerina sarda parlerà del suo percorso all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove era nella squadra di Lorella Cuccarini e Arisa.

La 20enne ha raccontato:

“Porto nel mio bagaglio tutte le cose più belle che questa esperienza mi abbia dato.”



Aggiungendo che le critiche, i giudizi e i commenti negativi se li lascia alle spalle ed ora è una ragazza nuova.



E’ sempre stata insicura ma finalmente è cambiata e deve solamente dare spazio a se stessa, infatti ha spiegato:

“Do spazio alla nuova me, e alla mia nuova vita, sperando che sia ricca di emozioni e opportunità. Adesso sono innamorata di me stessa.”

Invece per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha affermato:

“La storia con Aka7even si è conclusa nella scuola di Amici”

Una dichiarazione che ha molto ferito i fan della coppia, ma soprattutto avrà ferito il diretto interessato che al momento si trova con un cuore spezzato.