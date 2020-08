Martina Colombari in bikini a 45 anni: un fisico ancora da Miss Italia

Martina Colombari in bikini a 45 anni: un fisico ancora da Miss...

L’ex Miss Italia si mostra in gran forma su Instagram e colpisce nel segno con una foto hot che la ritrae in bikini, vediamo lo scatto

Martina Colombari torna al centro dell’attenzione mediatica con uno scatto postato di recente sui suoi social e che la ritrae in costume da bagno, scopriamo di più!

Il corpo perfetto di Martina Colombari

Eletta Miss Italia a soli 16 anni, nell’ottobre del 1991, Martina Colombari ha una bellezza incredibile. Nel corso degli anni è stata anche modella dell’agenzia internazionale di modelle e ha sfilato per numerosi brand.

La Colombari è riuscita a scalare rapidamente la vetta dei concorsi di bellezza e delle case di moda grazie alla sua bellezza disarmante e al suo fascino etereo.

La Colombari, oggi, a 45 anni, vanta ancora un fisico mozzafiato che mostra spesso ai fan sui social. In questo contesto si inserisce l’ultima foto postata su Instagram, che ha fatto il pieno di like!

La foto clamorosa dell’ex Miss Italia

Martina Colombari mostra il suo corpo perfetto a distanza di 29 anni dalla vittoria a Miss Italia.

Mentre si gode la sua relazione solida e duratura con Billy Costacurta, con cui ha superato anche momenti di crisi, posta su Instagram uno scatto che non passa inosservato.

La donna si fa ritrarre appoggiata a un gazebo in spiaggia, con un bikini bianco-verde elegante e sensuale. Un secondo scatto, in bianco e nero, è un primo piano sul suo volto acqua e sapone, ancora giovane e non particolarmente segnato dal tempo.

La Colombari conquista tutti i suoi follower con una foto che fa il pieno di like e le consente di entrare in tendenza!