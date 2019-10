‘I medici mi hanno dato 6 mesi di vita’ Silvia Toffanin in lacrime, la straziante e spiazzante confessione a Verissimo di Martin Castrogiovanni

Silvia Toffanin non ha resistito questa volta, la spiazzante confessione l’ha sciolta in una valle di lacrime. L’ospite ha spiazzato tutti con la sua confessione

Un intervista molto commovente quella del conduttore ed ex regbista Martin Castrogiovanni che si è confessato a 360° nel programma televisivo Verissimo.

Martin Castrogiovanni la confessione choc a Verissimo

Nella puntata di ieri n el salotto di Silvia Toffanin, ospite del programma di Canale Cinque, il giovane regbista Martin Casrogiovanni. Il ragazzo diventato noto per la conduzione a fianco a Belen Rodriguez a Tu Si que Vales, ha parlato della sua vita, della sua carriera e di un episodio che gli ha cambiato totalmente la vita.

Un momento davvero duro da affrontare per Martin che quasi in lacrime, racconta quando ha scoperto di avere un tumore. Martin ha scoperto quasi per caso di avere questo brutto male, a causa di forti e continui mal di schiena. Ma una visita approfondita ha rivelato che quelli non erano semplici dolori muscolari, ma che la causa era un tumore maligno. I medici sospettavano infatti che il tumore avesse intaccato i nervi, dandogli purtroppo solo sei mesi di vita.

Verissimo, Martin e il tumore

Il giovane Martin Castrogiovanni, ospite nel programma di Silvia Toffanin, ha raccontato con molto dolore, il periodo della sua vita che lo ha totalmente cambiato. Il giovane infatti soffriva di forti mal di schiena ma la visita dai medici non ha riportato risultati sperati. A causargli quei fastidiosi dolori purtroppo era un tumore maligno:

«Nel 2015 ero in Inghilterra e ho iniziato ad avere mal di schiena. I medici mi hanno dato sei mesi di vita. Temevano che avessi un male maligno che avesse preso il nervo del piede. Mi hanno operato, ma per fortuna non era maligno e non aveva preso tutto il nervo. Dopo un mese, ero di nuovo in campo. Non parlo mai di questa cosa, per rispetto di chi sta lottando per questa malattia».

Ma la vita è imprevedibile, il giovane Martin infatti una volta tornato in Italia, ha deciso di prendere appuntamento anche con alcuni dottori italiani. Dopo una visita accurata infatti, Martin ha scoperto che il tumore maligno di cui avevano parlato i medici inglesi, in realtà era un tumore operabile.

“si è scoperto che non era maligno e dopo un mese ero in campo”

Fortunatamente la diagnosi è stata completamente diversa per il giovane regbista e cosi il conduttore di Tu Si que Vales è potuto ritornare in campo perchè il tumore non aveva intaccato i nervi.