Maurizio Costanzo, l’ex moglie Marta Flavi slaccia il costume a 68 anni: la foto piccante

Marta Flavi ex moglie di Maurizio Costanzo, fa parlare di se. La donna opinionista e artista di successo negli anni ’90 ha fatto impazzire il popolo del web con una foto piccante.

La bella signora e opinionista di Vieni da Me e La vita in Diretta, ha fatto impazzire il web con una foto molto particolare. La Flavi infatti è molto attiva sui social e proprio l’ultimo post da lei pubblicato ha lasciato i fan senza parole.

A quanto pare infatti la signora oggi, 68enne, ha pubblicato una foto molto piccante, immortalando il suo seno. Nulla di male si direbbe, se non fosse che lo scatto lascia intravedere una piccola parte dell’aureola. Ebbene si, Marta Flavi, nonostante l’età mostra un seno in ottima forma, fasciato da un costume rosa che le esalta le sue forme sode e toniche nonostante l’età.

La Flavi infatti in pochissimo tempo ha ricevuto una pioggia di like e commenti sullo scatto in questione. La donna infatti fa sapere ai suoi fan di essere in vacanza e che purtroppo deve ritornare a Roma per impegni lavorativi, immortalando il suo seno e facendo impazzire gli utenti del web.

Marta Flavi i commenti del fan sul suo seno

Una pioggia di commenti e complimenti al seno di Marta che nonostante l’età, si presenta in ottima forma fisica. La donna infatti non sembra subire gli effetti della forza di gravità, dando uno ‘schiaffo morale a tutte le 20enni’ con il seno più cadente di lei. A scriverlo è proprio un utente di Instagram, che ha voluto complimentarsi con l’opinionista, ma non è l’unico, tanti altri utenti infatti si sono complimentati per il suo seno sodo e resistente, aòtri invece sembrano perplessi dalla foto che la stessa Flavi si è concessa. Un gesto che molti dei suoi fan non si aspettavano assolutamente.