Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, lungo la strada a scorrimento veloce per Birgi.

Alla guida dell’auto c’era un’amica della vittima, che è rimasta ferita.

Incidente a Marsala: morta una ragazza di 27 anni

Era in auto con una sua amica ed i suoi bambini di 2 e 3 anni, quando, poco dopo le 14 di lunedì pomeriggio, è rimasta coinvolta in un drammatico incidente lungo la strada per Birgi.

Per Veronica Di Maggio, giovane mamma di origini Trapanesi, non c’è stato nulla da fare.

L’auto guidata dalla sua amica è finita contro un camion, che viaggiava in direzione opposta.

Veronica Di Maggio è morta sul colpo, uno dei suoi bambini è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, sfondando il parabrezza della vettura.

La ragazza alla guida dell’auto, una giovane di 20 anni, è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

In gravissime condizioni i due bambini

I due piccoli di 2 e 3 anni verserebbero in gravissime condizioni di salute, soprattutto il piccolo che a seguito dello schianto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sulla giovane alla guida della vettura è stato effettuato l’alcol test, per accertare se avesse bevuto prima di mettersi in macchina.

Intanto, è ancora al vaglio della polizia municipale di Marsala la dinamica dell’incidente.

Di certo, l’auto è finita contro il camion che viaggiava in direzione opposta, mentre percorreva la strada a scorrimento veloce verso Birgi.

Si attendono gli esiti dell’alcol test sulla conducente della vettura. Nel caso risultasse positiva, la giovane potrebbe essere accusata di omicidio stradale.

Giovane morto a Mazara del Vallo

Un altro drammatico incidente si è verificato lo scorso fine settimana a Mazara del Vallo.

A perdere la vita Flavio Figgini, 16 anni. Il ragazzo è rimasto coinvolto in un terribile incidente in scooter, schiantatosi contro una vettura, che viaggiava in direzione opposta.

Insieme al ragazzo, viaggiava un amico che è rimasto ferito, seppur in maniera non grave.

Illeso il conducente dell’auto che si è schiantato contro il motorino della vittima. Si tratta di un 30enne di Mazara del Vallo, che stava rientrando a casa, dopo il turno di lavoro.

