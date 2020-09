Marketa morta alla Sentina, autopsia svela: è annegata

Sono arrivati i primi risultati dell’autopsia sulla 17enne trovata morta alla Riserva della Sentina. Si cerca il compagno.

Continuano le indagini per capire cosa sia successo alla 17enne di origine ceca ritrovata morta nelle acque della Sentina a San Benedetto del Tronto.

Il giallo della Sentina: ritrovata giovane donna morta in mare

E’un apparso subito un giallo il ritrovamento del cadavere di una giovane donna domenica scorsa 30 agosto a San Benedetto del Tronto.

Il corpo era in mare davanti alla Riserva Naturale della Sentina e l’identità della giovane è rimasta inizialmente misteriosa.

La ragazza si intuiva molto giovane, indossava un costume nero e degli orecchini ed aveva due profonde ferite sulla coscia.

Alla sua identità si è arrivati solo nelle scorse ore grazie alla segnalazione della madre dalla Repubblica Ceca.

La donna aveva perso i contatti con la figlia da sabato 29 agosto, la 17enne si trovava in vacanza in Abruzzo assieme al fidanzato 40enne Tomas Cerveny.

Oggi sono arrivati i primi risultati dell’autopsia che forse potranno aiutare gli inquirenti a chiarire una parte di mistero.

Primi risultati autopsia: cosa è accaduto a Marketa?

La giovane 17enne Marketa Adamcova aveva lunghi capelli scuri ed era alta, così appare anche nelle foto che confermano la sua identità. Ieri è stato il giorno dell’autopsia disposta dalla Procura di Ascoli Piceno e dai primi dati emersi si può iniziare a delineare la dinamica di quanto accaduto.

Come riporta anche Fanpage, la giovane sarebbe morta per annegamento forse in seguito ad un malore o ad una caduta da una barca.

Tale tesi spiegherebbe anche le ferite sulla coscia e i segni in volto: la giovane potrebbe essere stata colpite dalle eliche di una barca a motore.

Oltre agli esami sul corpo della 17enne, le indagini proseguono con la ricerca del compagno, che risulta ancora irrintracciabile.

Tomas e Marketa erano in vacanza in Italia ed avevano preso un appartamento a Martinsicuro ma della coppia si erano perse le tracce dalla serata di sabato 29.

La Procura continua a sollecitare l’intervento di chi può aver visto qualcosa nella speranza di poter trovare al più presto Tomas e capire cosa sia accaduto alla 17enne.