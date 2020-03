Mark Zuckerberg, la mossa di Facebook per il coronavirus: “L’Italia? Fonte di ispirazione”

Mark Zuckerberg cofondatore di Facebook ha riscontrato un forte aumento di connessione e crescita dei dati. Per questo motivo ha voluto apportare molti cambiamenti e considera l’Italia una grande fonte di ispirazione.

Mark Zuckerberg considera il nostro Paese come esempio da seguire e nota molti cambiamenti sui social: per questo motivo l’adeguamento alle necessità si reputa doveroso.

Le parole del cofondatore di Facebook

I social e internet in generale in questo periodo di quarantena e crisi mondiale, sono diventati dei supporti non solo di svago e informazione, ma anche per mantenere il contatto tra le persone.

Il cofondatore di Facebook è intervenuto telefonicamente durante una conferenza con i rappresentanti della stampa internazionale, come riportato anche da Repubblica.

Il Ceo prende sul serio al questione coronavirus non solo per la sua gravità ma anche in merito all’aumento di traffico vertiginoso. Per questo motivo sul social si può anche notare sulla parte superiore del feed una parte dedicata alle ultime informazioni sulla pandemia e i suggerimenti per mantenersi in salute.

Un mossa che si è considerata imperativa vista la necessità di ottenere informazioni aggiornate sulla situazione, condividerle e avere un contatto continuo – seppure virtuale – con le altre persone:

“conosco diverse persone in Italia e stiamo seguendo da vicino l’evolversi della situazione. in Italia gli spettatori live sono raddoppiati e lo stesso è accaduto con messenger e whatsapp”

Il cofondatore conferma che sta lavorando da casa: