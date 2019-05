Mark Caltagirone ‘diventa’ una serie TV per Netflix, Barbara D’Urso “Una serie dal finale choc”

Mark Caltagirone ‘diventa’ una serie TV per Netflix, il sito di streaming più famoso risponde ai fan e l’inaspettato commento di Barbara D’Urso

Il caso di Mark Caltagirone, presunto compagno di Pamela Prati, potrebbe presto diventare una serie televisiva : la richiesta dei fan.

Mark Caltagirone e la presunta storia con Pamela Prati

Qualche mese fa, Pamela Prati è stata ospitata in diversi programmi televisivi per raccontare la sua vita professionale e privata. La showgirl ha confessato di avere incontrato ad una cena Mark Caltagirone e tra i due è scattato il cosiddetto colpo di fulmine. Una storia d’amore che, secondo quanto riferito da Pamela, ha totalmente cambiato la sua vita. La showgirl ha anche annunciato in TV che sarebbe convolata a nozze lo scorso otto maggio ma questa storia non ha mai convinto i telespettatori. Il motivo? La vera identità del presunto compagno dell’ex ballerina è ancora avvolta dal mistero.

Quanto raccontato da Pamela Prati sembra tutto una messinscena. Il matrimonio previsto questo mese è saltato in quanto l’ imprenditore romano non avrebbe retto la pressione mediatica. Ad ogni modo le due agenti della showgirl hanno sempre difeso Pamela. Tuttavia, Eliana Michelazzo, nella sua ultima intervista a Live-Non è la D’Urso ha svelato:

“In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live.”

Nelle ultime ore, i fan di Netflix hanno fatto una richiesta particolare, ecco la risposta.

Netflix risponde ai fan

In queste ultime settimane, la storia di Pamela Prati e dei vari protagonisti ha appassionato il pubblico: tra matrimonio, figli in affido, intrighi e tanto mistero. Per tale motivo, i numerosi fan del famoso sito di streaming hanno richiesto una serie televisiva interamente dedicato al caso di Mark Caltagirone ed un eventuale spin-off su Eliana Michelazzo. Nella puntata di ieri, quest’ultima ha confessato di essere sposata da dieci anni con un uomo che non ha mai visto. Netflix ha risposto ironicamente ai fan: