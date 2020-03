Marito e moglie muoiono per il coronavirus a poche ore di distanza: “Non si sono detti addio”

Marito e moglie sono morti per il coronavirus a poche ore di distanza e non si sono nemmeno potuti dire addio: la figlia è ora ricoverata mentre il figlio in quarantena.

Una storia straziante di una coppia che muore a poche ore di distanza per il coronavirus e due figli che ora combattono lontani e divisi.

Marito e moglie morti per il Covid 19

Una storia come tante che riporta la Provincia Pavese e ci fa notare come questo virus non guardi in faccia nessuno e non permetta alle persone di potersi dire addio.

Sono entrambi morti all’Ospedale San Matteo di Pavia a quattro ore di distanza: non si sono guardati per l’ultima volta e non hanno potuto dire addio a i loro due figli.

Marito e moglie, di 66 e 64 anni, vivevano a Garlasco colpiti dal Covid 19 alcune settimane fa. Lui un agricoltore e lei una infermiera, con due figli. La figlia di 28 anni ora si trova ricoverata all’ospedale in quarantena mentre il figlio di 38 anni si trova in Toscana, in isolamento.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe stata la moglie a contrarre per prima il virus, proprio per il fatto che lavorasse in un laboratorio di analisi e aveva prestato servizio presso delle case di riposo che sono in zona.

Poi la donna si è sentita male, stando a casa alcuni giorni e poi sottoposta al tampone per sicurezza: risultata subito positiva, così come il marito e la figlia.

Sempre come si legge da La Provincia Pavese, il primo a morire è stato il marito seguito poi da sua moglie quattro ore dopo.