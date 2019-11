“Muoriamo insieme” marito da fuoco a sua moglie nel giorno contro la violenza sulle donne

Nel giorno contro la violenza sulle donne, un marito da fuoco alla moglie per morire insieme. Una tragedia scioccante a Firenze

Un uomo da fuoco alla moglie a Firenze, cercando di mettere in atto l’ultimo episodio per morire insieme.

Tragedia sfiorata a Firenze

A Firenze stava per consumarsi l’ennessimo femminicidio, ai danni di una moglie che è stata braccata dal marito. Non è successo oggi ma ieri, con la notizia che si è diffusa proprio nel giorno contro la violenza sulla donne.

Secondo la ricostruzione l’uomo di 47 anni, avrebbe minacciato la donna di bruciarla viva insieme alla loro casa così da bruciare insieme. Insieme abitano in un alloggio di fortuna ricavato da una ex fabbrica:

“così finalmente possiamo morire insieme”

L’uomo ha così cosparso di benzina il pigiama dalla donna e ha tentato di fare una strage. Ma lei è riuscita a scappare per la strada e chiedere aiuto: immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri che hanno posto in sicurezza l’appartamento e portato la donna in Ospedale. Il marito di origini romene è stato portato in Questura.

E’ emerso inoltre che questo non è stato l’unico episodio di violenza, infatti una volta ha cercato di far saltare in aria la casa con le bombole del gas mentre una seconda volta ha minacciato la donna con un coltello.

Ora gli inquirenti stanno interrogando la moglie al fine di ricostruire bene i fatti e metterli a confronto con il racconto dell’uomo.

Notizia in possibile aggiornamento