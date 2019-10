Marisa Laurito in lacrime dopo il lutto dell’amico ‘Ci vediamo presto’: il messaggio inquietante

L’attrice napoletana Marisa Laurito non trattiene le lacrime: a Vieni da Me, l’urlo di disperazione dopo la perdita dell’amico di una vita

La simpaticissima attrice napoletana Marisa Laurito è stata ospite del programma del primo pomeriggio di Caterina Balivo.

Marisa Laurito in lacrime a Vieni da Me

la simpatica attrice napoletana Marisa Laurito ospite a Vieni da Me, non è riuscita a trattenere le lacrime. La donna dopo aver parlato della sua splendida carriera e della sua vita privata, ha voluto ricordare un suo caro amico scomparso Luciano De Crescenzo. La donna infatti durante l’intervista non ha saputo reggere l’emozione ed è crollata davanti al pubblico di Vieni da me.

Marisa infatti affranta dal dolore ha voluto rivolgersi al suo amico con queste parole:

“Ci vediamo presto”.

Marisa Laurito provata dal dolore

La bravissima attrice e conduttrice si è presentata al noto programma di Caterina Balivo prestandosi al gioco on the Road. A bordo di un auto giocattolo, la conduttrice e la sua ospite partono per una lunga intervista, viaggiando tra i sentimenti e la sua carriera.

Dopo poco tempo però Marisa ha voluto ricordare anche un pezzo importante della sua vita che appunto il suo amico Luciano De Crescenzo. La donna davanti al nome dell’amico si è commossa e ha detto:

“Quando se n’è andato ho pianto moltissimo, è una mancanza pazzesca, ma lui c’è sempre”.

Ha concluso la bella e simpatica Marisa, che con le lacrime agli occhi ha cambiato discorso.

Ma l’intervista è andata avanti parlando di un altro caro amico, Celentano. I due infatti hanno un amicizia molo profonda e la stessa infatti rivela:

“Devo dire un suo difetto? Lui ha un po’ la pelatina! Ma non si offende è un artista al 100%”. Adriano, Raffaella Carrà, Renzo Arbore e Pippo Baudo sono tutti grandi amici della Laurito: “Cantavo con loro, ho fatto moltissimi duetti con Arbore soprattutto”.

ha concluso Marisa.