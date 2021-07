Scopriamo cosa ha rivelato e perché si è messa a piangere Mariolina Cannuli.

Mariolina Cannuli ha 81 anni ed è nata a Siena il 15 ottobre 1940.

La donna è un’annunciatrice e conduttrice televisiva italiana, attiva per la Rai dal 1961 al 1994.

Come tutti sappiamo, lei ha lavorato anche nel cinema, infatti ha preso parte a vari film come: Amore mio aiutami, regia di Alberto Sordi (1969). Mazzabubù… Quante corna stanno quaggiù?, regia di Mariano Laurenti (1971). Vogliamo i colonnelli, regia di Mario Monicelli (1973). Valentina, una ragazza che ha fretta, regia di Vito Molinari (1977).

Per quanto riguarda la sua vita privata è stata sposata con il regista radiofonico Marco Lami.

Dal loro amore sono nati due figli, Filippo e Mattia.

Negli anni ’70 si è sposata una seconda volta e da questo matrimonio è nata la sua terza figlia, Alessandra.

In passato, ha rilasciato un’intervista a Pierluigi Diaco nel salotto di Io e Te.

Le sue parole hanno lasciato l’intero studio a bocca aperta.

Mariolina ha rivelato che le manca la televisione di una volta, quella che proprio faceva lei e che purtroppo non ci sarà mai più.

Per questo, mentre parla, va in lacrime e si commuove:



Il noto conduttore allora le fa vedere delle vecchie immagini in bianco e nero del passato, che riguardano proprio Mariolina con i suoi colleghi.

Lei le commenta proprio così:

“Queste cose qui mi strappano l’anima, sono i colleghi di lavoro che purtroppo non ci sono più. Ti ringrazio per questa intervista, non so se sarà l’ultima.”