Mario Serpa, chi è: l’ex fidanzato di Claudio Sona, vita privata e curiosità

Mario Serpa, tutte le informazioni dell’ex fidanzato di Claudio Sona che ha partecipato al primo trono gay di Uomini e Donne

Mario Serpa è un ex corteggiatore del trono gay di Uomini e Donne. Fino a maggio di questo anno, sedeva anche accanto a Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore, commentando le gesta del trono classico. Da settembre però, visti gli ultimi risvolti online (ha litigato con Raffaella Mennoia, autrice del dating show), non sarà presente. Scopriamo a seguire, tutte le informazioni su di lui!

Mario Serpa e Claudio Sona, il percorso a Uomini e Donne

Mario Serpa, classe 1986, è noto al pubblico per aver partecipato nel ruolo di corteggiatore, alla prima stagione del trono gay di Uomini e Donne con protagonista Claudio Sona. Proprio il veronese, dopo un emozionante percorso televisivo, ha deciso di sceglierlo, uscendo fuori con lui.

Serpa dopo la scelta, ha preso una aspettativa dal lavoro (svolgeva l’impiego di commesso) per raggiungere il fidanzato a Verona. Tra di loro però, le cose non sono andate bene e dopo alcuni mesi, la loro relazione d’amore si è conclusa.

“Abbiamo passato momenti molto intensi, ma poi quando abbiamo avuto a che fare con la quotidianità abbiamo incontrato delle difficoltà. Eravamo diversi e distanti anche nel modo di pensare. Io sono molto ambizioso e adrenalinico. Avevo bisogno di una persona che mi tenesse testa e non l’ho trovata” ha raccontato a Verissimo Claudio Sona.

In seguito, il 25 dicembre 2017, Mario e Claudio hanno inaspettatamente ufficializzato di essere tornati insieme. Anche questa seconda volta non è andata bene e, dopo alcuni mesi, hanno ufficialmente rotto in maniera burrascosa.

Curiosità e vita privata

Mario Serpa ha vari tatuaggi, tra cui uno sulla mano che raffigura un crocifisso, mentre sul braccio ha uno stormo di uccelli in volo. Ha una dolcissima cagnolina di nome Kimera, molto spesso protagonista delle sue fotografie condivise su Instagram.

Adora follemente viaggiare e visitare posti sempre diversi. Prima di lasciarsi con Claudio Sona, sono stati in vacanza in Thailandia, documentando tramite social la loro vacanza.

Mario è anche un calciatore ed i suoi compagni di squadra, hanno saputo della sua omosessualità proprio durante il suo percorso a Uomini e Donne. Ama cucinare e preparare manicaretti per gli amici a cena.