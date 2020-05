Mario Serpa, chi è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne? Scandali e novità

Chi è Mario Serpa, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne al centro della polemica per il video hot pubblicato sui social

Scopriamo insieme tutti i segreti di Mario Serpa, dall’esperienza che gli ha dato notorietà fino a oggi!

Chi è Mario Serpa

Nasce ad Anzio, il 29 aprile del 1986, sotto il segno zodiacale del Toro. In base a quanto dichiarato dall’uomo in alcune interviste, la sua non sarebbe stata un’infanzia facile, a causa della situazione economica della sua famiglia e alla sua sessualità.

Serpa, infatti, ha dovuto iniziare a lavorare molto presto per rendersi indipendente e inoltre è stato costretto ad allontanarsi da casa per problemi con i genitori.

Dichiaratamente omoses*uale, Serpa ha fatto coming out all’età di 25 anni: ha procrastinato per il terrore di dare un dispiacere alla sua famiglia.

Serpa è anche un uomo con un passato da calciatore, ha lavorato come PR per una nota serata LGBT, il Muccassassina, ed è diventato testimonial per l’azienda di abbigliamento sportivo “Ginova”.

Serpa è diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione al trono gay di Uomini e Donne. Il primo trono ha visto la partecipazione di Claudio Sona e la scelta proprio di Mario Serpa.

Successivamente, l’uomo è diventato opinionista del dating show al fianco di Tina Cipollari e di Gianni Sperti. Durante quest’esperienza, sono famosi i suoi scontri con l’ex tronista Sonia Lorenzini.

Vita privata e curiosità

Mario Serpa ha avuto una relazione sentimentale con Claudio Sona, che ha conosciuto proprio negli studi di Uomini e Donne. Tra i due, però, è finita e non nel migliore dei modi. Serpa, infatti, ha accusato apertamente Sona di essere stato sempre fidanzato con un altro giovane durante il percorso nel programma tv.

Ora Mario Serpa si trova al centro della polemica mediatica a causa del caricamento di un video sui social, ritenuto troppo spinto. Serpa è arrivato a perdere, in un solo giorno, la bellezza di 14mila follower!