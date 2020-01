Mario Monaco è morto dopo essere stato massacrato di botte e ora il sospetto ricade proprio sulla moglie e sul suo amante. Ecco gli aggiornamenti

La terribile morte di Mario Monaco potrebbe ora avere una svolta: la moglie ha pagato l’amante per ucciderlo?

Massacrato di botte in Romania

L’uomo è morto sul pavimento di casa sua dopo alcuni minuti di agonia. È stata la moglie – Nicoleta Postolici Ursachi – a trovare il marito morto e chiamare la polizia per questo “incidente domestico”.

Una volta che gli inquirenti sono arrivati sul posto hanno però sospettato che dietro la terribile morte di quest’uomo ci fosse ben altro: le ferite riportate alla testa non erano compatibili con la versione della moglie.

I due erano sposati da undici anni, ma secondo una prima ricostruzione i due sarebbero stati ai ferri corti. Lei aveva una relazione con un nuovo ragazzo e Mario potrebbe aver scoperto tutto?

Ucciso dall’amante e dalla moglie?

Come si evince da Il Mattino, Nicoleta avrebbe chiesto all’amante e un suo amico di uccidere il marito in cambio di 500 euro. Monaco sarebbe quindi stato preso a bastonate il 30 dicembre scorso, dopo che i due lo hanno seguito e poi ucciso.

Ora la moglie e i due giovani – uno dei quali amante di lei – sono stati arrestati con accusa di omicidio. Le indagini vanno avanti per capire se ci siano o meno altri complici di questo omicidio e risalire a tutti i dettagli che per ora non sono emersi.

Restano in carcere sia la moglie e sia i suoi due complici.