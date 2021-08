Paura per Mario Molinari in arte Tedua: come sta dopo l’incidente

Conosciamo tutti Mario Molinari, in arte Tedua, uno dei rapper più amati in Italia.

Il giovane ha purtroppo rischiato la vita a seguito di un incidente, ecco come sta.

Tedua si è ritrovato coinvolto in un terribile incidente stradale.

Il rapper ha sbandato con la sua automobile mentre si trovava in autostrada.

Il cantante ha raccontato di aver mantenuto una velocità intorno ai 120 o 130 km all’ora al momento dell’impatto.

L’incidente sarebbe stato causato da una grande pozza d’acqua, provocata dalla pioggia, che avrebbe causato il conseguente effetto acquaplaning.

A seguito dell’incidente, Tedua ha voluto informare i suoi fan delle sue condizioni.

“Sono ancora sotto shock ma sto benissimo davvero, mi han fischiato un po’ le orecchie per l’airbag, ma comunque meno di quando ascolto certi dischi, ok sto sdrammatizzando.”

Ha poi fatto riferimento al “club dei 27”, il gruppo di artisti morti alla stessa età.

Ecco le parole di Tedua:

“So che ci sei fratello, so che condurresti i master magistralmente! Club 27 schivato, giuro che LA DIVINA COMMEDIA non è mai stata così vicino alle porte dell’inferno. Caronte non era il mio turno don’t f… with me…”