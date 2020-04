Mario Giordano, chi sono la moglie e i figli del giornalista italiano?

Chi è Mario Giordano, il noto giornalista italiano al timone della trasmissione “Fuori dal coro”, sposato con Paola e padre di 4 figli

Scopriamo tutti i segreti di Mario Giordano!

Chi è Mario Giordano

Nasce il 19 giugno del 1966, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, nella città di Alessandria.

La sua carriera giornalistica comincia nei primi anni ’90 a Torino, presso la redazione de Il nostro tempo, settimanale cattolico molto noto in Piemonte. Dopo, passa a L’informazione, dove riesce ad attirare l’attenzione di Vittorio Feltri.

Nel 1997 debutta in televisione alla trasmissione Pinocchio di Gad Lerner, dove ricopre il ruolo di Il grillo parlante. Viene spesso ospitato al Maurizio Costanzo Show e continua le sue collaborazioni con Gad Lerner e Vittorio Feltri.

Nel 2000, diventa direttore del TG Studio Aperto di Italia 1 e nel frattempo direttore di numerose testate come Il Giornale, NewMediaset e TG4.

Dal 2018 è direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset e dal 2019 dirige Fuori dal Coro, programma in prima serata nel quale trovano spazio le opinioni più controcorrente.

Chi sono la moglie e i figli?

Non si hanno molte informazioni riguardo la vita privata di Mario Giordano, visto che il giornalista è una persona molto riservata, che non ama parlare dell’intimo ma che preferisce concentrare le attenzioni sull’ambito professionale della sua vita.

Oltre la carriera, però, nella vita di Giordano c’è sicuramente di più. L’uomo, infatti, dal 1991 è sposato con Paola, l’amore della sua vita che non lo ha mai abbandonato.

Dalla relazione tra i due sono nati ben quattro figli: Alice nel 1993, Lorenzo nel 1995, Camilla nel 2003 e Sara nel 2005.

Il giornalista è stato spesso oggetto di parodie nel corso della sua carriera, per via della sua voce molto acuta e dei suoi lineamenti femminili. Molti ritenevano che Giordano fosse gay, ma in realtà è etero e lo dimostrano anche il solido matrimonio e la nascita dei suoi 4 figli.