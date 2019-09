Una svolta sul terribile caso di Mario Biondo? La madre racconta la verità e dei dettagli molto interessanti che potrebbero portare molte persone in prigione. Che cosa sta per accadere?

C’è una svolta e una novità interessante su questo caso, di Mario Biondo, che ha interessato moltissime persone proprio perché decadesse l‘ipotesi di suicidio.

La pista del suicidio del cameraman italiano

Tutto è iniziato il 30 maggio 2013 quando il cameraman italiano è stato trovato nel suo appartamento in Spagna, senza vita. L’ipotesi di un suicidio vista la modalità non è mai stata creduta dai genitori, nonostante gli inquirenti abbiano chiuso il caso molto in fretta e la prima autopsia, sia stata eseguita in maniera sommaria.

La famiglia del ragazzo non si è mai arresa, tanto da far in modo che il caso venisse riaperto e venissero eseguite nuovi rilievi e nuove autopsie come emerso in questo ultimo periodo. Ora una svolta che potrebbe portare la verità tanto attesa alla luce.

La svolta e le parole di mamma Santina

Come si evince su IlSicilia, la mamma della vittima – Santina – racconta una verità che per tanto tempo stava attendendo di poter far emergere:

“la verità sulla morte di mio figlio è vicina, presto avrà giustizia. chi si è arrogato il diritto di togliergli la vita dovrà pagare il conto”

La terza autopsia è stata eseguita e – con tutte le probabilità – entro fine mese si potranno conoscere tutti i risultati al fine di avere finalmente un quadro completo sulla terribile vicenda.

La pista del suicidio può essere definitivamente archiviata, grazie alla dura battaglia della famiglia e nonostante le incongruenze e depistaggi che hanno dovuto fronteggiare man mano che si andava avanti.

Un omicidio con successiva messa in scena per ricostruire un suicidio:

“Tutti oramai hanno capito che è stato ucciso. aspettiamo fiduciosi l’esito dell’esame autoptico”

Evidenziando con fermezza: