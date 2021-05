Mario Balotelli ha finalmente rotto il silenzio sul flirt con Dayane Mello: scopriamo cosa ha detto!

Il noto calciatore non ama fare gossip, per questo ha deciso di chiarire la sua situazione sentimentale una volta per tutte.

Mario Balotelli e Dayane Mello: è amore?

I due si conoscono da più di 10 anni e non hanno mai nascosto di frequentarsi, anche perché i paparazzi sono sempre pronti ad immortalarli in qualsiasi posto e momento.

Poche ore fa la rivista di Alfonso Signorini, “Chi”, ha pubblicato delle foto dei due in un residence dove hanno trascorso la notte insieme.

Anche dentro la Casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana ha sempre speso delle belle parole su Mario.

I due hanno rivelato più volte di essere solamente dei buoni amici, anche se per tre mesi hanno avuto una relazione.

Una storia d’amore che ha avuto sempre molti alti e bassi, ogni anno loro si sono sempre rivisti, anche per fare solamente due chiacchiere.

Mario Balotelli e Dayane sono molto legati, ma a quanto pare in questo periodo la passione si sta riaccendendo, scopriamo la verità.

Mario Balotelli rompe il silenzio

Il noto calciatore, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social, dove ha spiegato una volta per tutte la sua situazione sentimentale.

Lo sportivo ha rivelato:

“Perché Mario Balotelli non può avere un’amica e non può mangiare in compagnia o scherzare o ridere o passare del tempo che voi subito pensate a coppie, sesso, matrimoni? Ma bastaaa bastaaa!”

Insomma da queste dichiarazioni Mario ha fatto capire che tra lui e Dayane c’è solo una splendida amicizia e probabilmente rimarrà tale.

Balotelli ha anche aggiunto:

“Lasciatemi fare la mia vita pacata e serena senza venire a rompere con le vostre storie fasulle.”

Uno sfogo davvero pesante, che però ha chiarito la vicenda.

Al momento la Mello ha preferito rimanere in silenzio, solamente con il tempo scopriremo se ci sarà un ritorno di fiamma oppure un’amicizia duratura.