Mario Balotelli porge le sue scuse e fa mea culpa a metà

Dopo aver utilizzato un linguaggio colorito nei confronti di Dayane Mello, Mario Balotelli affida ad un post su Instagram le sue scuse pubbliche.

Stavolta ha esagerato, Mario Balotelli. La frase agghiacciante rivolta a Dayane Mello ha scatenato l’ira dei telespettatori del Grande Fratello Vip 5. Mai visto niente di simile.

L’irruente calciatore, dopo essere stato ospite della dodicesima puntata del GF Vip 5, fa un mea culpa ufficiale. E così arrivano le sue scuse per l’espressione allusiva rivolta alla modella brasiliana:

“Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, basta fa male’…”

Troppo? Forse. Sta di fatto che Mario Balotelli, lì per lì, non si è reso conto del linguaggio utilizzato in seconda serata su Canale 5.

Mario Balotelli porge le sue scuse pubbliche su Instagram

Sembrerebbe che il bomber bresciano abbia ha compreso i motivi dell’indignazione collettiva:

“Ragazze chiedo scusa se qualcuno si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti…”

Super Mario se l’è presa con i leoni da tastiera che hanno condannato in maniera spietata le sue parole. La sua Instagram story, infatti, ha assunto i toni di un rimprovero:

“Chiedo scusa per chi si sente offesa, ma se non conoscete i rapporti tra persone, prima di giudicare informatevi. Ho 2 mamme, 3 sorelle, 1 figlia, le donne sono la mia vita, basta speculare sull’ignoto! Vi voglio bene, buona notte”.

Scuse accettate? Macché. Il popolo dei social è irremovibile. Secondo i web-indignados, un simil linguaggio nei confronti di una donna non può essere tollerato e le scuse di Balotelli sono più che doverose.