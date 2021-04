Mario Balotelli, chi è: carriera, infanzia, figli e Dayane Mello

Dopo diverse annate difficili Balotelli ha scelto di ripartire dal Monza e dalla Serie B, squadra attualmente in lotta per la promozione.

Mario Balotelli è stato per anni uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Anche a causa delle grandi aspettative però, col tempo, l’attaccante si è perso finendo a giocare attualmente per il Monza, in Serie B.

A 3 anni Balotelli fu costretto a separarsi dai suoi veri genitori

Balotelli è nato il 12 agosto del 1990 da Thomas, domestico e operaio edile, e Rose Barwuah: entrambi immigrati ghanesi. Con essi poco dopo la sua nascita si trasferisce a Brescia, città che Mario ha sempre definito casa sua.

Sfortunatamente però nei primi anni di vita Mario è costretto a diverse operazioni che portano alla famiglia difficoltà economiche, così, furono costretti a chiedere l’aiuto dei servizi sociali. Sarà, quindi, nel 1993 che il piccolo sarà affidato alla famiglia Balotelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459)

Nonostante queste difficoltà però l’atleta riuscirà ad emergere sui rettangoli da gioco dove a soli 18 anni vincerà il suo primo scudetto con la maglia dell’Inter. Non solo in Italia, la carriera di Balotelli decolla soprattutto in Inghilterra con la maglia del Manchester City dove vince Premier League ed FA Cup.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459)

Purtroppo dopo questa parentesi le stagioni con Liverpool, Milan, Nizza e Marsiglia non risultano all’altezza costringendo il campione ad un passo indietro, ossia, come predetto, ripartire dalla B.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459)

L’atleta ha avuto due figli da due relazioni diverse

Anche la vita sentimentale del calciatore non è stata delle più serene. Nel 2012, infatti, Balotelli diventa padre di Pia, bambina nata dalla relazione con Raffaella Fico.

5 anni dopo Mario diventerà padre per la seconda volta con la nascita di Leon, nato dalla storia con una bancaria di nome Clelia, molto simile d’aspetto a Fanny Neguesha, storica ex del calciatore.

A fare scalpore però, nell’ultimo periodo, è la voce che il giocatore sia tornato insieme all’ex concorrente del Grande Fratello Vip Dayane Mello, la quale avrebbe proposto di “riprovarci”.

LEGGI ANCHE –> GFVip, la battutaccia di Mario Balotelli fa calare il gelo: pubblico indignato