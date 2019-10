Marina Spinelli, “Deve morire a calci in faccia”: arrestata per aver convinto il fidanzato ad uccidere l’ex

Marina Spinelli, “Deve morire a calci in faccia”: arrestata per aver convinto...

Organizza l’omicidio del suo ex, poi accusa il fidanzato. Arrestata Marina Spinelli, 19enne di Monza, mandante del tentato omicidio

L’agguato all’ex fidanzato

Era il 15 settembre scorso quando l’ex fidanzato di Marina Spinelli, 27 anni, fu attirato da lei in una trappola. La 19enne lo invitò in un parchetto di Monza, in via San Rocco, per scambiare della marijuana.

L’aggressione avvenne in pieno giorno, intorno alle 17. Raggiunto da diverse coltellate al petto e alla testa, il 27enne, ex fidanzato della Spinelli, riuscì a trascinarsi nel parcheggio di un supermercato per chiedere aiuto.

Le sue condizioni sembrarono subito critiche. Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, il ragazzo è riuscito a salvarsi, nonostante le numerose ferite inferte.

Incastrata dalle chat

Aveva raccontato di essere stata solo una testimone del tentato omicidio. A quanto pare, invece, Marina Spinelli era molto di più. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe proprio la 19enne di Monza la mandante dell’agguato.

“Deve morire a calci in bocca mentre tu lo tieni fermo, deve finire nel sangue”,

è uno dei messaggi trovati sul telefonino della 19enne. La ragazza aveva persuaso il suo attuale fidanzato italo-egiziano, Omran Mohanad, ad uccidere il suo ex.

Aveva quindi convinto il 27enne ad incontrarla in un parchetto di Monza per comprare della marijuana.

Mentre parlava con lui sulla panchina del parco, la Spinelli messaggiava col suo attuale fidanzato:

“Non vuole seguirmi, non riesco a portarlo dietro agli alberi. C’è un sacco di gente intorno”.

Mohanad e il cugino, suo coetaneo, nelle scorse settimane erano stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza e tratti in arresto per tentato omicidio.

Ieri, anche Marina Spinelli è stata arrestata e condotta nel carcere di San Vittore, con l’accusa di essere la mandante del’agguato al suo ex fidanzato.