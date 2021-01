“Il mio cuore si è rotto” ha scritto la cantautrice su Instagram.

Sono stati tantissimi i messaggi di incoraggiamento da parte dei fan.

Un’altra grave perdita

La famosa Marina Fiordaliso, nata a Piacenza nel febbraio del 1956, ha subito un altro grave lutto in queste ultime ore.

Pochi mesi fa è mancata sua mamma Carla di 85 anni a causa del Covid-19.

“Maledetto Covid-19, ti sei portato via la mia mamma”, aveva scritto via social esprimendo tutto il suo dolore per la tragica scomparsa.

Oggi invece ha dato il triste annuncio su Instagram per la morte della sua affezionatissima cagnolina.

Era un chihuahua di nome Cleo.

La cantautrice era davvero molto legata al suo animale infatti ha dato il triste e straziante annuncio poche ore fa su Instagram esprimendo tutto il suo dolore.

La morte della sua dolce Cleo

Su il suo profilo Twitter ha scritto:

“Il mio cuore si è di nuovo incrinato. Se n’è andata improvvisamente. Buon ponte piccola, mi hai dato tanto, non me ne faccio una ragione Cleo” .

Il chihuahua era stato adottato e salvato dall’abbandono nel 2016 dalla cantautrice.

Ha raccontato che la tenera cagnolina è stata trovata in un cespuglio ed era davvero in condizioni pessime. Marina ha scritto sui social:

“Cleo ♥️..e’ volata via ..improvvisamente..il mio cuore si e’ di nuovo rotto ….sono a pezzi 😔“.

Molti colleghi e persone famose si sono strette a lei per il suo terribile dolore, come ad esempio la sua amica Rita Dalla Chiesa che ha manifestato su Twitter tutta la sua solidarietà e dispiacere scrivendole:

“No, piccolina. Mi spiace, Marina, so cosa significava per te.”

Invece Simone Gianlorenzi, marito della conduttrice televisiva Stefania Orlando, ha scritto: “No amore”.

Ovviamente i fan hanno travolto d’amore la Fiordaliso con tantissimi messaggi di sostegno dove hanno manifestato tutta la loro vicinanza.