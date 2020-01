Marina Buttazzoni, chi è la nota artigiana sparita nel nulla. L’appello della famiglia

Marina Buttazzoni è scomparsa dal 17 gennaio, dopo aver detto che sarebbe andata a Trieste. Ecco chi è la nota artigiana

Un’altra donna scomparsa nel nulla: Marina Buttazzoni è la nota artigiana che manca da casa dal 17 gennaio. La famiglia lancia un appello disperato.

Chi è Marina Buttazzoni?

Una donna molto conosciuta sia nel suo Paese e anche in merito alle fiere e mercati artigianali per le sue bellissime creazioni. È la creatriche di Book à Porter, i famosi portalibri da viaggio che non servono solo a proteggere i libri mentre si viaggia ma anche quaderni, e-book, tablet e quaderni.

Alta 1,61 metri, indossa occhiali da vista e ha i capelli a media altezza (sotto il mento) grigi. La donna ha lasciato la propria auto a casa della madre a Trieste e ora potrebbe avvalersi dei mezzi pubblici per spostarsi.

55 anni il prossimo 31 gennaio.

La scomparsa della nota artigiana

Un’altra tragica scomparsa, dopo quella di Samira e dopo il ritrovamento del cadavere della mamma di tre figli Roberta Girotto.

La donna ha comuncato che si sarebbe recata a Trieste il venerdì mattina, tornando a Udine il lunedì. Da quel momento – da quando è uscita da casa della madre – nessuno ha più avuto notizie della donna.

Il fratello ha lanciato subito l’allarme e sporto denuncia alla Questura che sta svolgendo le varie indagini:

“marina è uscita venerdì scorso di mattina da casa di nostra mamma che normalmente va ad assistere dicendo che sarebbe andata a trieste”

Evidenzia che da quel giorno il telefono è staccato e nessuno ha avuto più notizie. I familiari lanciano un appello disperato, chiedendo a tutte le persone che potrebbero averla vista o vederla di rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.