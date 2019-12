Addio a Marie Fredriksson, la cantante dei Roxette muore improvvisamente a 61 anni

I Roxette hanno fatto ballare intere generazioni e oggi Marie Fredriksson lascia un vuoto incredibile morendo a soli 61 anni

I Roxette sono stati uno dei gruppi più famosi e oggi la sua cantante si spegne a 61 anni, gettando tutti in un grande dolore per questa grave perdita.

La cantante dei Roxette muore a 61 anni

Una malattia ha portato via una delle cantanti più amate del panorama musicale. A dichiararlo alcuni media svedesi che hanno confermato la triste notizia riportata per noi anche dal TgCom24.

Da 17 anni combatteva con un tumore al cervello e proprio nel 2002 aveva rilasciato una intervista dove raccontò tutto ai suoi fan. I medici ai tempi le diedero solo un anno di vita, ma Marie non si è mai arresa tornando a cantare e pubblicando il suo ultimo album proprio nel 2018.

Lascia una grande eredità musicale: era sposata con Mikael Bolyos e lascia due figli.

“è con grande tristezza che dobbiamo annunciare che uno dei nostri artisti più amati è deceduto. marie è morta la mattina del 9 dicembre a causa della sua malattia”

A dichiararlo in un comunicato stampa Marie Dimberg – referente stampa e responsabile Roxette e Gyllen Times.

La pop star svedese è diventata famosa per il gruppo Roxette creato nel 1986 insieme a Per Gessie. I suoi grandi successi li ricordiamo tutti da “It Must Have Been Love” sino a “Listen to Your Heart” arrivando sino a “Sleeping in my car”.

Una grande eredità per le generazioni future che avranno sicuramente modo di ascoltare queste canzoni, colonne sonore della vita di moltissimi di noi.