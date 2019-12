Marica Pellegrinelli mostra il pancino dopo Eros, un figlio con Charley Vezza: impazza il gossip in programma

La storia tra Marica Pellegrnelli e Charley Vezza va a gonfie vele ed ora cresce il sospetto di una nuova gravidanza. Pancino sospetto della ex di Eros

La bella Marica Pellegrinelli e l’imprenditore Charley Vezza sono sempre più affiatati e si arrestano a passare il primo Natale insieme. Alcune voci danno per certa una gravidanza imminente e il pancino di Marica sarebbe sospetto..

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti amici per i figli

Il cantante Eros Ramazzotti e la seconda moglie Marica Pellegrinelli hanno dimostrato di grande impegno per costruire un rapporto solido sa durante che dopo la separazione.

Per il bene dei loro due bambini, Raffaella Maria 8 anni e Gabrio Tullio di 4, i due non solo sono rimasti in buoni rapporti ma partecipano assieme ai momenti più importanti dei figli come il primo giorno di scuola.

Dalla separazione ad oggi i due sono stati fotografati varie volte assieme e pare proprio che tra i due ci sia un rapporto di rispetto ed aiuto.

Charlye e Marica presto genitori?

Il nuovo amore Charley Vezza, imprenditore di una famosa azienda che produce mobili per il mercato mondiale, ha 35 anni e a differenza di Eros che ha anche un’altra figlia Aurora, avuta da Michelle Hunziker, non è ancora papà.

LA coppia dunque, visto il rapporto che pare diventare più profondo giorno dopo giorno potrebbe star seriamente pensando di allargare la famiglia.

Come riporta Gossip e tv, i due avrebbero annunciato di voler andare a convivere molto presto, probabilmente dopo le vacanze di Natale, le prime passate insieme.

Proprio degli ultimi giorni sono gli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna che riprendono Marica e Charley ad una festa organizzata dall’artista Maurizio Cattelan.

Olre alla grande complicità tra i due e agli scambi di effusioni, a fare pensare ad una nuova gravidanza per Marica è un pancino decisamente sospetto.

Le nuove rotondità della Pellegrinelli avrebbero subito fatto pensare ad un bebè in arrivo ed il fatto che continuasse a toccarsi la pancia durante la serata aumentano i dubbi.

Inoltre su Istagram proprio Marica avrebbe postato una sua vecchia foto risalente ad una gravidanza: conferma di una nascente voglia di maternità?