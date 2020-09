Marica Pellegrinelli ‘Amo ancora Eros Ramazzotti ma…’: il motivo della fine del rapporto

Marica Pellegrinelli, la verità sull’addio a Eros Ramazzotti: la confessione della modella al Corriere della Sera

L’anno scorso, Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono stati protagonisti delle notizie di gossip prima per il presunta crisi, poi confermata, della fine della loro storia d’amore.

Di recente, la modella ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove fa luce sui motivi che hanno spinto la coppia a dirsi addio.

Marica Pellegrinelli, l’addio ad Eros Ramazzotti

La loro storia d’amore è durata ben dieci anni e, lo scorso anno, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno deciso di dirsi addio. Dalla loro unione sono nati due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio rispettivamente di 9 e 5 anni. Negli gli ultimi anni la coppia ha cercato di salvare il loro matrimonio ma senza successo. Oggi Marica Pellegrinelli sembra essere felice insieme a Charley Vezza proprietario dello storico e noto marchio Gufram.

Si è tanto chiacchierato sui motivi che hanno messo a dura prova il loro matrimonio. Intervistata dal Corriere della Sera, la giovane modella ha finalmente parlato della rottura con il suo ex marito.

Le parole della modella

Nel corso della sua lunga intervista, Marica Pellegrinelli non ha potuto fare a meno di menzionare il noto cantante romano. Per quanto riguarda la loro rottura, la modella afferma che gli amori gli amori non finiscono bensì mutano, così come quello con Eros Ramazzotti:

“Io lo amo ancora, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve far stare bene e se non ti porta a essere felice e realizzarti forse è meglio cercarlo in un’altra forma“

Oggi tra i due, ammette, c’è un bellissimo rapporto ed è un capito della sua vita che esiste ancora perché è sempre presente nella sua vita.