Marica Pellegrinelli si toglie il reggiseno, la foto bollente dell’ex di Eros Ramazzotti infiamma il web

Marica Pellegrinelli senza reggiseno, la foto dell’ex compagna di Eros Ramazzotti manda in delirio il web, ma non mancano critiche: “ma quanto sei magra !!!!”

Nelle ultime settimana, Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono stati protagonisti delle notizie di gossip prima per il presunta crisi e poi la conferma della fine della loro storia d’amore. Non molte ore fa, la modella ha condiviso sui social un nuovo scatto che ha diviso il popolo del web. Per quale motivo? C’è chi apprezza la sua sensualità e chi invece critica il suo aspetto fisico. Molti hanno affermato che è’troppo magra‘.

Marica Pellegrini, l’addio a Eros Ramazzotti

Dopo una lunga storia d’amore, durata ben dieci anni, i due si sono detti addio. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, diversi sono i motivi che hanno messo a dura prova il loro matrimonio. Le motivazioni che si celerebbero dietro alla rottura tra il cantante e la modella sono molteplici ma pare che hanno giocato un ruolo decisivo le divergenze dal punto di vista caratteriale ed in particolare l’eccessiva gelosia del cantante. Negli gli ultimi tre anni la coppia ha cercato di salvare il loro matrimonio ma senza successo. Oggi Marica Pellegrinelli sembra essere felice insieme a Charley Vezza proprietario dello storico e noto marchio Gufram.

Non molte ore fa, la modella ha condiviso un nuovo scatto che ha mandato in delirio i suoi fan ma non sono mancate critiche.

L’ex moglie del cantante senza reggiseno

Ieri, la modella ha condiviso su Instagram un nuovo scatto in cui appare come nessuna l’ha mai vista. Marica Pellegrini indossa solo un pantalone di pelle ma sopra non ha nulla. Le mani incrociare che cercano di coprire il seno.

Ma come spesso accade, non sono mancate critiche ed alcuni utenti l’hanno accusata di essere troppo magra.