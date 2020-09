Marica Pellegrinelli rivuole Eros: la reazione del cantante spiazza

Dopo una breve storia con l’imprenditore Charley Vezza, durata solo poco tempo, pare che Marica Pellegrinelli voglia ritornare con Eros

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme?

L’amore – quello vero – non muore mai. E, forse, lo sa bene Marica Pellegrinelli che, pare, stia facendo di tutto, pur di tornare insieme al suo ex marito, Eros Ramazzotti.

La modella bergamasca, infatti, sembra che non abbia mai smesso di amare il cantante, anche se – dopo il loro addio – ha avuto una relazione con l’imprenditore Charley Vezza.

La loro storia, però, è durata pochissimo e ora la fiamma dell’amore per Eros sarebbe più accesa che mai. I due ritorneranno insieme?

Marica ed Eros Ramazzotti, un futuro insieme?

I due hanno condiviso insieme 9 anni della loro vita e, nel corso di questo arco di tempo, hanno messo su famiglia.

Dalla loro unione, infatti, sono nati due figli: pertanto, un loro riavvicinamento potrebbe essere utile – non solo per la coppia che ritornerebbe ad amarsi – ma anche per i figli che vedrebbero nuovamente i genitori insieme.

Sembra, però, che Ramazzotti abbia dei dubbi e diverse reticenze e – dopo essersi separati la scorsa estate – vorrebbe concentrarsi solo sulla sua musica e sulla carriera. Marica riuscirà a riconquistarlo?

Anche Eros, però, nell’ultimo periodo ha avuto qualche flirt, ma nulla di serio. Entrambi si dichiarano single, pertanto, fra loro potrebbe scattare nuovamente il sentimento.

I due, però, si sarebbero sentiti anche grazie alla mediazione di Aurora – figlia di Eros e Michelle Hunziker – la quale avrebbe funto da ponte di congiunzione tra i due ex, riavvicinandoli, proprio durante il lockdown.

Non ci resta che capire – col tempo – se i due troveranno un modo per ritrovarsi e tornare a formare la splendida coppia che erano un tempo, prima della loro crisi.