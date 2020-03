Marica Pellegrinelli, chi sono i figli dell’ex moglie di Eros Ramazzotti?

Chi è Marica Pellegrinelli, modella, attrice ed ex moglie di Eros Ramazzotti, madre della piccola Raffaela Maria e del dolce Gabrio Tullio

Scopriamo tutti i segreti di Marica Pellegrinelli, dall’infanzia alla formazione accademica, dal percorso e il successo nel mondo dello spettacolo italiano e internazionale fino alla vita privata, dal matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti fino ad arrivare alla nascita dei bambini Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Chi è Marica Pellegrinelli

Nasce a Bergamo, il 17 maggio del 1988 sotto il segno zodiacale del Toro.

Dopo il diploma al liceo artistico a Bergamo, si trasferisce a Milano per studiare Beni Culturali all’Università e un corso di recitazione e di dizione.

Entra nel mondo dello spettacolo come modella e attrice per vari film e fiction, tra cui la commedia di Pupi Avati “La cena per farli conoscere” del 2007, il progetto di Sofia Coppola “Somewhere”, “La versione di Barney” diretto da Richard J. Lewis nel 2011 e infine “Don Matteo”.

Nel 2018 presente, assieme a Federico Russo, i Wind Music Awards Summer su Rai1.

Vita privata e curiosità

L’attrice e modella è stata legata per 10 anni al celebre cantante italiano Eros Ramazzotti. Dopo essersi conosciuti, i due non si sono più separati e nel giugno del 2014 sono convolati a nozze.

La Pellegrinelli è diventata mamma per la prima volta il 2 agosto del 2011, quando ha dato alla luce Raffaela Maria. Il 14 marzo del 2015 è invece nato il figlio maschio della coppia, Gabrio Tullio.

Nel 2019 la coppia si è ufficialmente separata.

Successivamente, la modella bergamasca ha avuto una relazione con Charley Vezza, un giovane imprenditore, proprietario dello storico e noto marchio piemontese ‘Gufram’. Con Vezza sarebbe da poco finita.

Durante il lockdown attuato dal Governo per via del Coronavirus, la Pellegrinelli trascorre la quarantena in compagnia dei suoi figli, a cucinare e a fare sport nella sua casa.