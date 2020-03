Mariastella Gelmini, appello per il Coronavirus: “Conte chiuda tutto per 15 giorni”

Mariastella Gelmini non ci sta e per la vicenda del coronavirus invita Conte a chiudere tutto per 15 giorni. Che cosa deciderà di fare il Governo?

L’appello di Mariastella Gelmini arriva forte e chiaro, invitando il Governo ad applicare misure molto più dure ed estreme.

L’allarme coronvirus: chiudere tutto per 15 giorni?

La capogruppo di Forza Italia lancia un segnale molto forte, invitando il Premier Conte ad applicare misure ancora più drastiche chiudendo tutto per 15 giorni senza voltarsi indietro.

È così che Forza Italia si esprime dopo la firma del decreto Conte in cui tutta Italia è stata designata come zona rossa, chiedendo di chiudere tutto per due settimane al fine di contrastare il contagio in maniera netta.

Come riporta il TgCom:

“ho chiesto al premier di prendere in seria considerazione le indicazioni che in queste ore stanno arrivando dagli esperti per cercare di limitare al massimo il contagio in lombardia”

Per questo motivo la capogruppo chiede:

“di ascoltare l’appello del governatore fontana e dell’assessore gallera”

Nonchè dei sindaci della Lombardia che chiedono una chiusura definitiva di tutto per 15 giorni, ad esclusione dei servizi che sono considerati essenziali per la popolazione. Il Governo ora deve prendere una decisione a fronte di queste richieste e andare avanti con una linea netta e ben definita:

“Non c’è più tempo da perdere”

Un appello che non arriva solo da Forza Italia ma anche da altre forze politiche, che indicano indispensabile per contenere i contagi e contrastare il virus in poco tempo, un blocco totale come accaduto in Cina che ora riesce a vedere pian piano la luce.