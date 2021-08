Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci svelano il sesso del quarto figlio

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci non si trattengono dal pubblicare il gender reveal su Instagram.

Scopriamo insieme se il loro quarto figlio sarà un maschio oppure una femmina!

La bellissima coppia costituita da Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci diventerà genitore per la quarta volta.

Eleonora, infatti, è incinta del quarto figlio, un piccolo desideratissimo da entrambi e anche dai fratellini.

La coppia ha deciso di condividere con i propri fan sui social il momento in cui scoprono se si tratti di un maschietto o di una femminuccia.

Si tratta di una pratica comune sui social sia tra i vip che tra le persone comuni. I due si trovano ai bordi di una piscina con un palloncino in mano. Continuate a leggere per scoprire il sesso del loro quarto figlio!

“Happy to share with you the gender reveal of our baby ♥️♥️♥️ 😍 #INCREDIBLE #surprise”