Mariano Catanzaro, chi è il nuovo amore di Giovanni Ciacci: da ‘U&D’ a ‘La Pupa e il Secchione’

In queste ultime ore non fanno che ricorrersi sul web i gossip sul ”nuovo amore” di Giovanni Ciacci. Ma chi sarebbe il fortunato? Scopriamo tutto Mariano Catanzaro.

Giovanni Ciacci, celebre stilista e opinionista della Tv, in queste ultime ore è finito sulle prime pagine, a seguito di alcune sue dichiarazioni relative all’abbandono della Tv, essedo diventato ormai per lui ”un lavoro infernale”. Ma non sarebbe l’unico gossip! In queste ultime ore si parlerebbe infatti della nascita di una love story con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro, lo ricordate?

Chi è Mario Catanzaro

Mariano Catanzaro è nato a Napoli il 15 Febbraio del 1983, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Secondo quanto riportato da diverse fonti sul web, la sua adolescenza sembra non sia stata semplice, avendo dovuto iniziare a lavorare all’età di 15 anni, a causa di gravi problemi economici familiari.

Appassionato di salsa e bachata, nel 2014 partecipa a Uomini e Donne, l’iconico dating show condotto da Maria De Filippi, dove corteggerà la tronista Valentina Dallari, che però lo delude scartandolo. Ma non sarà la sua unica esperienza nella trasmissione, infatti il bel partenopeo ritornerà per corteggiare un’altra tronista Desirèe Popper, un’altra love story che purtroppo non vedrà il suo lieto fine.

Quanto ad altre apparizioni e collaborazioni nel mondo dello spettacolo, ricordiamo la sua partecipazione a ”La Pupa e il Secchione 3” condotto da Paolo Ruffini e la partecipazione alla web serie di Lory del Santo, ”The Lady”.

Catanzaro Confessa: ”Ogni volta che viene nella mia città, ci rivediamo”

Di recente Mariano Catanzaro è stato al centro dell’attenzione per il suo presunto flirt con il concorrente di ”Amici 20”, Tommaso Stanziano, una storia rispetto alla quale l’ec corteggiatore di Uomini e Donne non ha mai rilasciato dichiarazioni.

Nelle ultime ore invece è finito al centro del gossip, dopo essere stato paparazzato dal settimanale Nuovo insieme al noto stilista di ”Detto Fatto”, Giovanni Ciacci in atteggiamenti ‘‘molto amichevoli”.

I due si sarebbero incontrati per la prima volta ‘‘una sera a cena grazie ad amici in comune”. Da allora, quando Giovanni Ciacci è a Napoli per motivi di lavoro, i due non perderebbero occasione per incontrarsi.

”Definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale“

ha dichiarato Mariano Catanzaro, il quale ha dichiarato altresì di non saper rispondere sul futuro del loro rapporto:

”Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico solo per paura di essere etichettato. Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore”

e ancora, che presto i due partiranno per una vacanza in Sicilia, nel corso della quale gli farà da personal trainer per aiutarlo a rimettersi in forma.