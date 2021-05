Mariano Catanzaro gay? Svelato il flirt con Zorzi: ‘Sono attratto da lui’

L’amore può avere tante sfumature, ma nessuno si poteva mai immaginare che Mariano Catanzaro potesse svelare un debole per Zorzi.

L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e donne, Mariano Catanzaro, ha svelato di essere molto attratto dalla personalità di Tommaso Zorzi. E’ noto a tutti che Mariano è eterosessuale ma a quanto pare qualcosa potrebbe cambiare in lui.

Mariano non ha avuto alcun problema ad ammettere il debole per il vincitore del Grande fratello vip. Zorzi, in questo periodo, riceve tantissime avances ed è corteggiato da volti noti e meno noti, tra cui proprio l’ex volto del programma di Maria De Filippi.

Mariano Catanzaro: ‘Sono attratto da Tommaso Zorzi’

Le persone possono cambiare orientamento sessuale. Mariano Catanzaro è pronto a passare dall’altra sponda se quello che prova per Tommaso Zorzi diventasse più forte e reciproco.

Nelle ultime ore Mariano ha rivelato i suoi sentimenti ospite a RTL 102.5. Catanzaro ha svelato che si sente spesso con l’influencer milanese dopo l’uscita vittoriosa dal Grande Fratello Vip:

“Lui è una persona meravigliosa e sono attratto da lui, dal suo modo di essere. La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi, l’amore ha mille sfaccettature”

Insomma, Mariano non esclude che la cosa tra i due possa diventare più seria.

Mariano spiazza i fan

Tantissime fan sono rimaste senza parole per le sue dichiarazioni. L’ex tronista napoletano, infatti, ha sempre avuto la fama di donnaiolo, quindi in molti credono che questa sua esternazione sia solo un modo alternativo per far parlare di lui.

Ma Mariano è per la fluidità dell’amore, quindi non ci resta che aspettare e vedere….Come si dice in questi casi? Se son rose, fioriranno.