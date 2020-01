Chi è Mariangela Eboli, la moglie del celebre attore comico italiano, Checco Zalone, e madre di due figlie, Gaia e Greta

Scopriamo tutti i segreti della futura moglie di Checco Zalone, Mariangela Eboli, con la quale ha avuto due figlie, Gaia e Greta Zalone.

Chi è Mariangela Eboli

Purtroppo non si hanno molte notizie sulla moglie di Checco Zalone, e in particolare sulla sua infanzia e sulla sua carriera lavorativa.

Ciò che è noto è che abbia recitato in alcune pellicole del comico, anche se in piccoli ruoli. Il pubblico ha avuto modo di conoscere la compagna di Zalone attraverso due pellicole in particolare, alle quali ha preso parte, prendendo le parole dell’attore, “per pura scaramanzia”; si tratta di Che bella giornata, e ancora prima di Cado dalle nubi.

Vita privata e curiosità

Mariangela Eboli e Checco Zalone stanno insieme dal 2005. Nel corso della loro relazione hanno avuto due figlie, Gaia e Greta Zalone, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2017. La primogenita è arrivata a distanza di 7 anni dall’inizio dell’amore tra i due.

Nonostante la stampa si riferisca a Mariangela Eboli con l’appellativo di “moglie” di Checco Zalone, in realtà la coppia non si è ancora ufficialmente sposata. Proprio per questo, il comico pugliese ha spesso definito la Eboli come la sua “non moglie”.

La proposta di matrimonio è finalmente arrivata nel 2018 con tanto di titoloni da prima pagina.

Nel corso di un’intervista, Zalone ha ricordato il suo primo incontro con la donna della sua vita, riempiendolo di dettagli sarcastici e al limite dell’assurdo, come solo il comico sa fare.

Checco ha raccontato di aver incontrato Mariangela in una pizzeria, mentre la donna cantava nel locale, e di essersi presentato come “un musicista matrimonialista” in cerca di una partner professionale.

Poco dopo, inizia la frequentazione tra i due, grazie alla quale Zalone scopre che la compagna ha vissuto in America e che è di religione evangelica.