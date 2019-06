Finisce in coma dopo un intervento di rinoplastica: si è spenta Mariachiara Mete

Finisce in coma dopo un intervento di rinoplastica: si è spenta Mariachiara...

Latina, in coma per sette giorni dopo un intervento di rinoplastica, a 21 anni si spegne Mariachiara Mete. I parenti chiedono giustizia per la prematura morte della giovane

Si è spenta dopo 7 giorni di coma, la giovane originaria di Lamezia Terme, Mariachiara Mete.

La ragazza, di 21 anni, è stata ricoverata lo scorso mercoledì presso l’ospedale di Latina, “Santa Maria Goretti”, in condizioni precarie dopo aver subito un intervento di rinoplastica presso la clinica specialistica ‘Casa del Sole’ di Formia, durante il quale ha avuto un arresto cardiaco.

La Mete è stata così trasferita d’urgenza al ‘Dono Svizzero’ di Formia. Da li poi il trasporto in Eliambulanza all’ospedale di Latina dove poi è deceduta.

Nella giornata di ieri 24 Giugno, le sue condizioni si sono aggravate, e il personale medico-sanitario ha avviato un monitoraggio inerenti all’attività cerebrale, poi verso le ore 17.00 il decesso.

Caso Mariachiara Mete, i parenti vogliono la verità sulle cause del decesso

I parenti increduli e sconvolti dall’accaduto sono ora assetati di verità circa le cause che hanno portato al decesso di una ragazza così giovane per un intervento di routine. Chiedono giustizia per la loro Mariachiara:

‘Vogliamo capire cosa è successo, vicende del genere non devono più accadere’

In merito al caso della 21enne di Lamezia Terme, la Magistratura ha deciso di avviare un’inchiesta.

Attualmente si è in attesa che venga effettuata l’autopsia sul corpo di Mariachiara, per chiarire le cause del decesso.