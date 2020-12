CLAMOROSO Maria Teresa rivela per sbaglio il vincitore del GF Vip

Aria di bufera al Grande Fratello Vip. Maria Teresa Ruta si lascia sfuggire il nome del vincitore del Reality. La notizia genera polemica sui social.

Il Grande Fratello Vip 2020 si fa sempre più intrigante.

Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, che vede questa edizione dello storico Reality di Mediaset essere la più lunga della storia del programma, un’altra notizia ha sconvolto i fan del programma.

Secondo la ricostruzione degli eventi in una conversazione del tutto confidenziale tra l’Ex moglie di Amedeo Goria e Stefania Orlando, sarebbe spuntato fuori il nome del vincitore di questa ultima edizione del Big Brother.

Curiosi di scoprire di chi si tratta?

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 2020?

Tutto sarebbe partito dopo i terribili insulti della Contessa De Blank nei confronti di Stefania Orlando alla quale sono state affibbiate etichette riprovevoli da parte della ‘Nobildonna’.

L’ex concorrente del Reality l’ha infatti soprannominata ‘falsa, ipocrita, ma anche un pò put**a’. La conduttrice, agli insulti gratuiti ricevuti è scoppiata in lacrime.

A prestarle conforto la sua compagna di avventura Maria Teresa Ruta, che nel consolarla ha fatto una rivelazione sconvolgente:

‘C’è qualcuno che sta giocando. Noi sappiamo che probabilmente Tommaso Zorzi è il vincitore, noi siamo qui e lo sosteniamo’

poi aggiunge:

‘A noi non frega niente, perché giochiamo ma fino a un certo punto. Ma soprattutto non giochiamo sulla pelle degli altri, c’è qualcuno che non lo sa fare. Tu sei un cavallo di razza, tu sei fortissima’

ha rivelato la showgirl torinese.

Tommaso Zorzi nuovo vincitore del Grande Fratello Vip?

Sarà realmente l’ex concorrente di Pechino Express a vincere quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip?

Non è la prima volta che si gettano simili supposizioni. La storia del Grande Fratello racconta in ogni sua edizione situazioni analoghe.

Sta di fatto che lo spoiler della Ruta ha destato non poche perplessità tra i telespettatori, i quali temono che la showgirl piemontese sappia molto di più di quanto spifferato alla Orlando.

Al momento non sono stati presi provvedimenti in merito alle affermazioni della concorrente in gioco.