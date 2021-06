Maria Teresa Ruta si spoglia per gli Azzurri: scatta il delirio, come...

Con un video ad altissimo tasso di sensualità, Maria Teresa Ruta incendia il social network Instagram e spadroneggia con un micro-bikini in onore della Nazionale italiana.

Nonostante le sue sessantuno primavere, Maria Teresa Ruta torna a mostrarsi au naturel e a regalare vivide emozioni ai fan. Dall’alto del suo canale social, l’effervescente conduttrice ed ex concorrente del GF Vip condivide un video che galvanizza l’attenzione dei suoi 193 mila seguaci.

Maria Teresa Ruta, bomba di sensualità per gli Europei 2021

L’uragano Ruta si prepara per i quarti di finale della Nazionale Italiana e richiama l’attenzione del pubblico maschile. Si esibisce così, con addosso un micro-bikini tricolore e un pareo.

La sua smagliante silhouette e il suo décolleté antigravità fermano le lancette dell’orologio e monopolizzano la scena. Il suo video fa incetta di like, tra 6760 cuoricini e 544 commenti lusinghieri:

“Sei una forza della natura, alla faccia di tutti quelli che ti giudicano tu continua a divertirti e a sorridere! Sei una grande!”

Un risultato non indifferente per una donna over 60 che non fa l’influencer di professione. Il numero delle visualizzazioni e delle condivisioni del suo video, infatti, seguitano a crescere in maniera inarrestabile.

No vabbè ma Maria Teresa Ruta è fenomenale col bikini tricolore 🇮🇹😁😆 E’ un mito! Lei si che sa cos’è l’autoironia! Non dimentichiamo che ha più di 60 anni! Piu simpatica e divertente della Parietti! — Hope 😇 angel (@hopeangel365) June 30, 2021