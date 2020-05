‘Riciclo jeans vecchi’ Maria Teresa Ruta in difficoltà economiche: la conduttrice si confessa in un’intervista

Maria Teresa Ruta, la triste confessione al settimanale Voi: “Mio papà mi diceva di risparmiare perché sarebbero venuti tempi duri”

Questi due mesi di lock down sono stati davvero difficili per il nostro Paese. Come tutti gli italiani, Maria Teresa Ruta ha trascorso la sua quarantena in casa. Con lei il compagno Roberto Rampulla nella loro casa di Luino. La coppia ha deciso di dare voce ai loro pensieri in modo particolare: scrivendo sulla stoffa dei jeans anziché sulla carta ed in merito al coronavirus ha rivelato cosa ha tratto da questa dura esperienza: ecco le sue parole.

Maria Teresa Ruta: il racconto

Durante la quarantena, Maria Teresa Ruta ha unito la sua passione per il riciclo con la voglia di dare voce ai pensieri suoi e quelli del compagno, Roberto Rampulla. In una recente intervista rilasciata al settimanale Voi, la showgirl torinese ha affermato che insieme hanno deciso di realizzare un diario particolare scritto sulla stoffa dei jeans, anziché su carta:

Amo il riciclo e così ho preso dei jeans che non indossavo da tempo. Insieme a Roberto vi dipingo sopra ogni giorno un pensiero filosofico.

In merito a questo difficile periodo non solo per l’Italia, la showgirl torinese ha poi rivelato cosa ha imparato da questa esperienza.

Le parole della showgirl torinese

In questa situazione di emergenza sanitaria, il volto noto della tv ha fatto tesoro delle parole del padre. Intervistata dal noto settimanale, la showgirl torinese ha, infatti, affermato:

Ho capito che mio padre ha avuto sempre ragione a dire “tata, risparmia perché verranno tempi duri”. Quando vincevo i Telegatti e facevo le prime serate in televisione faticavo a capire.

