Gf Vip, Maria Teresa Ruta fa la pipì a letto: ‘Ha lasciato la macchia’

Grande Fratello Vip 5, imbarazzo nella casa per la showgirl torinese: non riesce a trattenersi e fa la pipì a letto.

Incidente imbarazzante per Maria Teresa Ruta: non riesce a trattenersi e fa pipì a letto: ecco cosa è successo.

Come sempre, il reality show di Canale 5 è in grado di regalare momenti esilaranti che, in pochi minuti, diventano virali sui social. Questa volta, nel mirino delle telecamere, è finita la nota showgirl torinese che, al suo mal grado, è stata protagonista di un imbarazzate episodio.

Maria Teresa Ruta, imbarazzante episodio in casa

Una delle concorrenti favorite per la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip è, senza alcun dubbio, Maria Teresa Ruta. La showgirl torinese ha intrapreso questa nuova esperienza televisiva mostrandosi senza filtri ed è amatissima sui social per la sua sensibilità e soprattutto per la sua simpatia.

In questa settimana, la conduttrice ha fatto parlare molto di sé, dapprima per lo scivolone con Matilde Brandi e poi per quanto è accaduto mentre era in camera da letto insieme agli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia.

Con lei in stanza, Stefanio Orlandi e Tommaso Zorzi che sono rimasti letteralmente senza parole. Ma cosa è successo realmente?

La showgirl torinese fa la pipì a letto

Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si trovavano in camera da letto a spettegolare su quello che succede al Grande Fratello. Improvvisamente, la showgirl torinese si è dovuta alzare per correre in bagno sotto lo sguardo attonito dei due coinquilini.

Ad un certo punto, l’influencer milanese ha affermato: “Ma che cos’è?”. Immediata la risposta della Orlandi:

“E’ la macchia che ha lasciato Maria Teresa prima”

Il giovane ha voluto accertarsi che si trattasse realmente di pipì ed è anche cercato di annusare. Proprio in quel momento si è verificato il cambio regia. Ecco il video diventato virale sui social: