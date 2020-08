Maria Teresa Ruta, grave incidente stradale su due ruote per il fratello: ‘Ricoverato in prognosi riservata’

Maria Teresa Ruta, grave incidente per il fratello: l’uomo è ora ricoverato in prognosi riservata, ecco cosa è successo

Brutte notizie per Maria Teresa Ruta: il fratello ha avuto un grave incidente ed è ora ricoverato in prognosi riservata, ecco cosa è accaduto.

Maria Teresa Ruta, l’incidente del fratello

Nei giorni scorsi si è molto parlato di Maria Teresa Ruta che prenderà parte, insieme a sua figlia Guendalina Goria, della prossima edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. In una passata intervista, la conduttrice torinese ha rivelato di essere stata una mamma molto severa ma solo perché il suo obiettivo era quello di rendere i suoi figli indipendenti.

Nelle ultime ore, invece, è giunta una triste notizia riguardante suo fratello, Stefano Ruta. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale mercoledì pomeriggio mentre partecipava ad una manifestazione ciclistica a Forlì. Trasportato d’urgenza all’ospedale Maurizio Bufalini, a Cesena, è ora in prognosi riservata.

Dinamica dell’incidente

Stefano Aruta ha scelto di prendere parte ad una manifestazione ciclistica a Forlì, un evento organizzato da Asd CicloClub Estense, il sesto Gran Premio Krifi Caffè. L’uomo è stato coinvolto in un incidente nei pressi di via Veclezio all’incrocio di Via Mangella. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della volante dell’Ufficio di Prevenzione della Polizia di Stato per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

Il 51 enne torinese è stato trascinato per diversi metri da un’auto che si trovava in quella zona. Nonostante la chiusura stradale prevista per la manifestazione, 84 enne alla guida, è riuscito a passare su quel tratto di strada. E’ ora in prognosi riservata e pare che le sue condizioni siano stabili