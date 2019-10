Maria Teresa Ruta, la straziante confessione a Storie Italiane: “Hanno provato a violentarmi”

Storie italiane è uno dei programmi più seguiti della fascia mattutina della televisione italiana. La trasmissione, al cui timone vi è Eleonora Daniele, ospita diverse persone appartenenti al mondo dello spettacolo e non. Ognuna di queste raccontano storie straordinarie e storie di ogni giorno si alternano ed intrecciano in studio per raccontare l’Italia. In studio, Maria Teresa Ruta che si è lasciata ad andate in una drammatica confessione sul suo passato. Ecco cosa le è successo.

Il dramma di Maria Teresa Ruta

Una puntata quella di Storie Italiane in cui non sono mancate emozioni. Maria Teresa Ruta, intervistata dalla conduttrice, ha confessato quanto le è successo quando aveva appena diciannove anni. Un brutto episodio che l’ha segnata profondamente. La showgirl torinese ha raccontato che si trovava a Roma in quel periodo.

Intorno alle 14 del pomeriggio, mentre camminava per la zona di Trastevere si è accorta di essere seguita da un gruppo di ragazzi che l’ha aggredita, derubata e spinta dentro ad un portone.

Le parole della showgirl torinese

Ai microfoni della trasmissione di Eleonora Daniele, la showgirl torinese ha precisato:

“Ho gridato per circa venti minuti, ma nessuno mi sentiva… e mi sono difesa con le unghie e con i denti”

Ha poi aggiunto che per portare via gli orecchini i suoi aggressori le hanno strappato il lembo di un orecchio. Per fortuna, una signora ha iniziato a bussare al portone. In quel momento ha perso i sensi, probabilmente per un pugno che le avevano dato. Nonostante siano passati molti anni da quel brutto episodio, il ricordo è ancora vivo nei suoi pensieri e le ha segnato per sempre la vita. Per quale motivo? ha confessato che da allora non mette più le gonne e le indossa solo in tv.