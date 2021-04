Tutto su Maria Nazionale: dai 33 anni di differenza con il marito alle polemiche su Sanremo

Ecco tutto quello che sappiamo su Maria Nazionale, una delle artiste più e amate del panorama discografico italiano e attrice anche in Gomorra.

Avete presente Maria Nazionale? Si tratta della cantante classe ’69 nata a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, che ha spopolato sin dalla fine degli anni 80.

Nel 2008 ha preso parte al film Gomorra, che le ha permesso di avere grande popolarità anche a livello televisivo e cinematografico.

Chi è Maria Nazionale

Nasce il 31 luglio, ha 51 anni e coltiva da sempre la passione per la musica.

Si trasferisce a Milano e ottiene un contratto discografico con la Emi. Partecipa al Festivalbar nel 1986 e pubblica il suo primo 33 giri nel 1993.

Nel 1994 pubblica il suo primo CD, dopo di che intraprende la strada recitazione. È attrice in Pensieri di donna, in Suggestioni sonore e viene invitata in vari programmi come Sottovoce e La vita in diretta.

Nel 2008 prende parte a Gomorra, il film diretto da Matteo Garrone, di cui proprio in questi giorni è arrivata una nuova versione.

Nel 2010 partecipa a Sanremo in coppia con Nino D’Angelo e lo farà anche nel 2013, suscitando parecchie polemiche da parte di politici, come il senatore leghista, Giovanni Torri, che ha rimarcato come al Festival verrebbero spesso favoriti i cantanti del sud.

Vita privata e curiosità

Maria Nazionale è convolata a nozze con il musicista Franco Chiaravalle, 36 anni più grande di lei.

La cantante gli è rimasta accanto fino alla morte, avvenuta nel 2000. I due hanno avuto un figlio, Antonello, nato nel 1989, quando la Nazionale aveva 20 anni.

Successivamente, Maria Nazionale ha dato alla luce il suo secondogenito, Manuel, nato invece nel 2010, dal suo compagno e manager Francesco Sigillo, che suona anche il contrabbasso.